Meclis 28. Başkanını seçti

Yeni yönetim sistemi devreye girdi. Kabine göreve başladı. Şimdi gözler 27. yasama döneminin ilk Meclis Başkanı'nda.

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Başkanını seçmek için toplandı.

Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama sona erdi

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 581 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 331, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 134, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 2. tur oylamaya geçildi.

İkinci turda 584 oy kullanıldı

İkinci turda Başbakan Binali Yıldırım 584 oyun 336'sını aldı. Erdoğan Toprak ise 131 oy aldı.

Yapılan 3. tur oylamada Binali Yıldırım, oyların 335'ini alarak TBMM'nin 28. başkanı oldu.

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.

Danışma Kurulu cuma günü toplanacak

Yeni seçilecek TBMM Başkanının başkanlığında, 13 Temmuz Cuma günü Danışma Kurulu toplanacak.

Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek. Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda da Danışma Kurulunda belirlenen bu üye sayıları milletvekillerinin bilgisine sunulacak.

15 Temmuz Pazar günü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisi açılacak.

Komisyonların başkanları seçilecek

Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.

TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleşimde, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Daha sonra en yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.

Kaynak: AA