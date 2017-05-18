  • 18 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » MEB'den özel okul teşviklerine sıkı denetim

MEB'den özel okul teşviklerine sıkı denetim

MEB müfettişleri ve Sayıştay denetçilerinin yaptığı denetimlerde, bazı velilerin ve özel okulların gerçek dışı beyanlarla eğitim ile öğretim desteği aldığı tespit edildi

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MEBden özel okul teşviklerine sıkı denetim

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), maarif müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince çeşitli illerde yapılan denetimlerde, bazı velilerin ve özel okulların gerçek dışı beyanlarla haksız eğitim ile öğretim desteği ödemelerine sebebiyet verdikleri belirlendi.

MEB yetkilileri, özel okullara devam eden öğrenciler adına 2014-2015 öğretim yılından bu yana verilen eğitim ve öğretim desteği ödemelerine ilişkin beyanlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sayıştay denetçileri ve maarif müfettişleri tarafından çeşitli illerde yapılan denetimlerde, bazı velilerin ve özel okulların gerçek dışı beyanlarla haksız eğitim ile öğretim desteğinden faydalandığı tespit edildi.

Gerçeğe aykırı gelir beyan eden veliler, bu beyanları sisteme eksik ve yanlış giren veya başarı belgesi ibraz etmediği halde öğrencilere ilave puan veren özel okul yetkilileri hakkında cezai işlem uygulandı. Haksız teşvik verilen öğrencilerin destek ödemeleri Bakanlık tarafından kesildi.

Bakanlık tarafından özel okul teşviği olarak yapılan ödemeler, bunun gerçekleştirildiği tarihten itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte velilerden tahsil edilecek.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan tarafın özel okul olması ve aynı fiilin tekrar edilmesi halinde kanun gereği okulun kurum açma izninin Bakanlıkça iptali söz konusu olacak.

Etiketler: Sayıştay, meb, gerçek dışı beyan, denetçi
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