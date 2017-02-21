MEB, yeni müfredat için düğmeye bastı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) müfredat değerlendirme çalışma toplantısı Antalya'da başladı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 24 Şubat'a kadar sürecek toplantı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ile MEB Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt'un açılış konuşmaları ile başladı.

Yeni müfredat taslağının askıya çıkarıldığı 13 Ocak'tan itibaren gelen tüm geri bildirimleri gözden geçirerek tasnif ettiklerini anlatan Durmuş, "51 ayrı komisyon tarafından programlara nihai kararı vermek üzere Antalya'da toplandık." ifadesini kullandı.

Bildirimlerin ilgili komisyonlara havale edildiğini ve böylece eş zamanlı senkronize bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Alpaslan Durmuş, "Bu çalışma esnasında tüm komisyonlarda farklı sayılarda geri bildirimler tarafımıza ulaştı. Bu bir aylık süreçte örneğin İngilizce'de bin 342, sosyal bilimlerde bin 769 gibi sayılarda görüş birikmiş oldu." bilgisini paylaştı.

Ayrıca kazanımlarla ilgili sınıflandırmaların da yapıldığına işaret eden Durmuş, tasniflere göre gruplara ayrılarak çalışma yapılacağını kaydetti.

Tasnif edilmiş geri bildirimlerin değerlendirilme sürecinin ardından tamamlanan çalışmalar hakkında nihai kararı genel müdürler, kurul üyeleri ve kendisinin koordinesinde komisyonlarla vereceklerini ifade eden Alpaslan Durmuş, devamında grafikerler tarafından gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve programa yansıtılacağını belirtti.

Düzeltmeler sonrasında yeniden tashih çalışmasının da iki dil uzmanı ve bir ilgili komisyon üyesi tarafından yapılacağını aktaran Durmuş, "Yapılan tashih sonrasında 24 Şubat günü tüm programlara son halini vererek, çalışmamızı sonlandırarak, buradan ayrılmayı planlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt da yeni müfredat taslağının güncelleme çalışmalarında yer alanlara teşekkür etti.