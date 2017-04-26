MEB: TEOG soru ve cevapları yarın yayımlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf ikinci dönem merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının yarın saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacağı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca, TEOG sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının yarın saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacağı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf ikinci dönem merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının yarın saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacağı bildirildi.