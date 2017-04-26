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MEB: TEOG soru ve cevapları yarın yayımlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, TEOG sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının yarın saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacağı bildirildi.