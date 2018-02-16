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Buradasınız : » » MEB, FETÖ ile bağlantılı 1272 kişinin çalışma iznini iptal etti

MEB, FETÖ ile bağlantılı 1272 kişinin çalışma iznini iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 27 bin kurumda FETÖ ile bağlantılı personelle ilgili yaptığı tarama sonucunda 1272 kişinin, ByLock kullandığını tespit etti.

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MEB, FETÖ ile bağlantılı 1272 kişinin çalışma iznini iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 27 bin kurumda FETÖ ile bağlantılı personelle ilgili yapılan tarama sonucunda 1272 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edildi. Bakanlık, bu kişilerin çalışma izinlerini terör örgütü ile eylem birliği içinde olduklarından iptal etti.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı yaklaşık 27 bin özel öğretim kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış kişilere yönelik bir araştırma yürütüldü.

Bu araştırmalar sonucunda 1272 kişinin FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlendi. MEB tarafından, bu kişilerin terör örgütü ile eylem birliği içinde oldukları gerekçesi ile çalışma izinleri iptal edildi. Bu personele, başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmemesi yönünde uygulama yapıldı.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışmakta olup kurumları kapatılan ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı, bunlarla irtibatı olduğu belirlenen 19 bin 660 personelin çalışma izinleri daha önce iptal edilmişti.

Böylece özel öğretim kurumlarında ceza kaydı koyulan personel sayısı toplam 20 bin 932 oldu.

Kaynak: AA 

Etiketler: ody, meb, fetö
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