MEB, 2017'de çıtayı yükseltiyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), bu yıl okul öncesinden yükseköğretime geçiş sürecine kadar tüm eğitim kademelerinde yaptığı yeni planlamaya göre, öğretmenlere Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) gibi ulusal merkezi sınavlar ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) gibi uluslararası değerlendirme programlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenecek.

MEB'in 2017 Yılı Performans Programında, okul öncesi ve ilkokullarda okullaşma oranlarının yükseltilmesi, okul öncesi okul sayılarının artırılması, engelli çocuklara yönelik projelerin hayata geçirilmesi, öğrenci başına düşen kitap sayısının artılması gibi 34 hedef yer alıyor.

Buna göre, öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarının arttırılması amacıyla, 100 öğretmene YGS ve LYS gibi ulusal merkezi sınavlar ve PISA gibi uluslararası öğrenci değerlendirme programlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenecek.

Ortaöğretim öğrencilerinin yıl sonu başarı puanının ortalama 74, mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin yıl sonu başarı puanının ise 65,25'ten 66'a çıkarılması hedefleniyor.

Okullaşma oranı arıtırılacak

Okul öncesinde ise okullaşma oranı yüzde 42,96'dan yüzde 46'ya yükseltilmesi hedeflenirken, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür kademesinde eğitime katılım ve tamamlama oranlarının artırılması da amaçlanıyor.

İlkokulda yüzde 94,87, ortaokulda yüzde 94,39 olan net okullaşma oranının yıl sonuna kadar yüzde 100'e çıkarılması planlanıyor. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranının yükseltilmesi amacıyla yatırımlar artırılacak ve yürütülen protokollerle fiziki kapasite artırma çalışmaları sürdürülecek.