Mayına, rokete, bombaya dayanıklı 'Ejder Yalçın'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son dönemde envanterine giren yerli ve milli üretim silahlarla terörle mücadelede önemli başarılar elde ediyor.

NATO'nun en büyük ikinci ordusu olma özelliğini taşıyan TSK, envanterine giren yerli silahlarla hem gücünü artırdı hem de yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol oynadı.

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi sayesinde dışa bağımlılığını azaltan Türk ordusunun en önemli araçlarından biri de 'Ejder Yalçın'.

Terörle mücadelede en önde görev yapan 'Ejder Yalçın' mayın ve roket dahil her türlü bombaya karşı tam koruma sağlayabiliyor.

'Ejder' operasyonlarda kale

Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4×4 araçları terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda başarıyla görev yapıyor.

El yapımı patlayıcı, mayın, roket dahil her türlü bombaya karşı tam koruma sağlayan Ejder 4×4 zırhlı araçlar terör eylemleri açısından “kritik” illerde başarıyla görev yapıyor. Lastik altı ve gövdesi mayın, roket dahil tüm patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan Ejder Yalçınlar bir tim (11 kişi) kapasiteli. Yüzde 70 meyilli arazide tırmanabilen zırhlı aracın lastikleri patlak gider özelliği taşıyor.

Farklı silah sistemleri ile donatılabiliyor

Lastiklerine mermi isabet etse dahi 50 kilometre gidiyor. Silah kulesine monte edilen ağır makinalı tüfek ve bomba atar içeriden joystick kol ile ateşleniyor. Çatışmalarda kuleye çıkmadan içeriden hedefleri yaylım ateşine tutabiliyor. Kuleye; 12.7 ya da 7.62 mm. makinalı tüfek, 24 mm. uçaksavar ile 40 mm. bomba atar yerleştiriliyor. Kulede ayrıca sis havanları sistemi mevcut.

Araçta gece ve gündüz görüşlü optik kamera sistemi bulunuyor. Kameralara yansıyan hedefe joystick kolla nişan alınıp tam isabet sağlanıyor. 2 ila 10 kilometrelik alanı tarayabilen termal kameraların tesbit, teşhis ve tanıma özelliği bulunuyor.

Darbeci hainleri 'Ejder' durdurdu

Darbe girişiminin bastırılmasında kritik rol üstlenen 'Ejder Yalçın' terörle mücadelede en önde görev yapmak için devreye girdi.

FETÖ'nün darbe girişimi anlarında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat binasından çıkan yirmi kişilik özel tim, ay sonunda teslim alınacak olan 10 ejder aracı da tanklara karşı durmak için gidip almıştı.