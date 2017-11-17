'Maske düştü, DEAŞ'ın ruh ikizi kimmiş gördük'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Erdemli Yöneticiler Akademisi'nin düzenlediği “Türkiye Gündemi ve Gelecek Vizyonumuz” konulu panelde konuştu.

Ünal, "Terörü besleyenler yarın terör kendilerini vurduğunda, biz onları uyardık ve dedi ki 'Terör bumerang gibidir, yarın döner sizi de vurur.' Bizi terörle vuracağınız kadar vurdunuz. Biz de terörle nasıl mücadele edeceğimizi hamdolsun öğrendik.' Kötü komşu ev sahibi yapar. Bize kötü komşularımız, sınır güvenliğini, ülke güvenliğini nasıl sağlamalıyız, terörle nasıl mücadele etmeyiz, psikolojimizi nasıl üst düzeyde tutabiliriz, bunların hepsini öğrenmiş bulunuyoruz. Daha üç sene önce ABD bize sıcak istihbarat vermediği için Güneydoğu'da sorun yaşıyorduk ama şu anda kimsenin sıcak istihbaratına ihtiyacımız yok. Şu anda dünyanın en iyi insansız hava aracı teknolojisine sahibiz. İnşallah yakında uçağımızı da yapacağız. Hava savunma sisteminde çok avantajlı durumdayız. Hava savunma sistemimizi de kuruyoruz. Millet olarak da psikolojimiz son derece yüksek." dedi.

DEAŞ ve PYD’nin kirli pazarlığına tepki gösteren Ünal, "Gördünüz mü DEAŞ'a kim destek oluyormuş, kim birlikte imiş. DEAŞ'ın ruh ikizi kimmiş. Kim beraber operasyon yapıyormuş gördük Rakka'da. Maske düştü." dedi.

Mahir Ünal 10 Kasım’da başlayan “Atatürkçülük” tartışmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Bize diyorlar ya hani AK Parti Atatürkçülüğe mi kayıyor. Hayır, AK Parti Türkiye'yi normalleştiriyor. AK Parti şucu mu oluyor bucu mu oluyor yok kardeşim. Biz yeniden tarih içindeki bütünlüğümüzü kavrayışımızı inşaa ediyoruz."

Kaynak: TRT Haber