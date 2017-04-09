Mart ayında 173 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmak için saldırılar gerçekleştiren, sivil ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, şu sıralar karların erimesiyle kış üslenmesinden çıkmaya çalıştığı belirtilen bölücü örgüte, ilkbaharın ilk ayı martta da göz açtırmayarak 173 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin yaptığı saldırılarda sivilleri de hedef alan PKK'lı teröristlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) takibi devam ediyor.

Gece gündüz, şehir merkezi ya da kırsal demeden yurt içindekiler başta olmak üzere yurt dışında da PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, şu sıralar kış üslenmesinden çıkmaya çalıştığı belirtilen terör örgütü PKK'ya ilkbaharda da yoğun operasyonlar gerçekleştiriyor.

173 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK mensuplarının 1-31 Mart'taki saldırılarında 8 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, bir kişi de yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 5 asker tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik hain saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Kış boyunca örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçlerinin, bu yıl ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta yurt içi ve dışında yaptığı operasyonlarda da 173 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı örgüt PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda bin 193 zanlı gözaltına alındı. Bu şüphelilerden aralarında HDP'li ve DBP'li yönetici ve belediye başkanlarının da yer aldığı 237'si tutuklandı.

7 bin Mehmetçik, baharın ilk günlerinde teröristlerin peşine düştü

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl arasında barınan PKK'lı teröristlere yönelik 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" 21 Mart'ta başarıyla sona erdi.

İlkbahardaki en kapsamlı operasyonların başında gelen bu operasyonda 27'si ölü, biri sağ 28 terörist silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Aynı operasyonda, omuzdan atılan, ısıya güdümlü, portatif alçak irtifa hava savunma sistemi olduğu değerlendirilen "SA-18 Grouse füzesi", örgütün sözde sorumlularınca kullanılan 5 M-16 piyade tüfeği, 2 biksi makineli tüfek, 15 kalaşnikof, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7 tabanca, 23 el bombası, 13 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gasbedilen ve bombalı saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen 9 aracın da ele geçirildiği operasyonda 57 sığınak, 11 barınak ve 18 mevzi, tuzaklanan 23 el yapımı patlayıcı düzeneği, 70 mutfak tüpü imha edildi, narkoterörizmle mücadele kapsamında 9,5 ton esrara el konuldu.

PKK'nın sözde sorumluları etkisiz hale getirildi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 metreyi aşkın kar ve zorlu arazi koşullarının yaşandığı kış mevsiminde olduğu gibi ilkbaharda da kararlılıkla yürütülen terör operasyonlarında PKK'nın birçok sözde sorumlusu da etkisiz hale getirildi.

Bu yılın mart ayında Tunceli'nin Kutudere bölgesinde etkisiz hale getirilen 14 teröristten birinin 4 Haziran 1997'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonda TSK'ya ait helikopteri füzeyle vurup düşürerek 11 askerin şehit düşmesine neden olan "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.

Aynı operasyonda öldürülen teröristlerden birinin de İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan, 6 yıl önce kent merkezindeki halı sahada futbol oynayan Komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir vatandaşın kaçırılması olayının faili olduğu saptandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 12 teröristten 2'sinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer aldıkları tespit edildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında da terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda yakalanan 2 teröristten birinin örgütün sözde "Yayladere sorumlusu" oldukları bildirildi.

Terör örgütü PKK'ya aralıksız operasyonlarla büyük darbe vurulduğunu belirten güvenlik kaynakları, şu sıralar kış üstlenmesinden çıkmaya çalışan örgüte yönelik kararlı operasyonların süreceğini vurguladı.

Mart ayındaki hain saldırılarda 8 şehit verildi

- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 8 Mart'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit oldu.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 Mart'ta PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın ağabeyi Murat Ayhan, yaşamını yitirdi.

- Mardin'in Dargeçit ilçesinde 10 Mart'ta bir bekçinin aracına teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

- Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde 15 Mart'ta PKK'lı teröristlerin, tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 19 Mart'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

- Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 22 Mart'ta askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristler, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı, çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 27 Mart'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit oldu. AA