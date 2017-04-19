  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

Mardin'de PKK'ya yönelik operasyonda, tuvalet, mutfak ve teröristlerin yatmak için kullandığı bölmelerden oluşan sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Mardinde teröristlerin inlerine girildi

Mardin'in Savur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, tuvalet, mutfak ve teröristlerin yatmak için kullandığı bölmelerden oluşan sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Taşlık Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'ya ait tuvalet, mutfak ve teröristlerin yatmak için kullandığı bölmelerden oluşan bir sığınak tespit etti.

Sığınaktaki aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeyle çok sayıda yaşam, gıda ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor. 

Etiketler: Mardin, savur, PKK, terör örgütü, teröristler
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