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Mardin'de PKK operasyonlarında 12 kişi daha gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 12 kişi daha gözaltına alındı.

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Mardinde PKK operasyonlarında 12 kişi daha gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi daha yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta Nusaybin'in Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İladım ve Kuruköy , Ömerli'nin Sulakdere, Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu devam ediyor.

12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Koruköy ve Akarsu mahallerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, 200 fişek,10 şarjör, 2 el bombası, telsiz, 2 sırt çantası, örgütsel doküman ile bir kilogram esrar ele geçirildi.

Söz konusu bölgede 11 ve 12 Şubat'ta aralarında Kuruköy muhtarının bulunduğu 46 kişi yakalanmıştı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 58'e yükselmiş oldu.

Etiketler: Mardin, pkk operasyonu, uzun namlulu silah
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