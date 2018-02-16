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Buradasınız : » » Mardin'de biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Mardinde biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin, Midyat ve Ömerli kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı Yakup Salğın, Demhat kod adlı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı Adem Yüksel etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta da teröristlere ait kitap, not defterleri giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, Mardin
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