Mardin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
Mardin Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
Kaynak: AA