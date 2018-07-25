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Mardin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Mardinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere operasyon başlatıldı.

Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: terörist, PKK, operasyon, Mardin, Nusaybin
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