  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Mardin'de 23 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in 3 ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 23 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

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Mardinde 23 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in 3 ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 23 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerinde kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

Operasyon yürütülecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla saat 06.00 itibarıyla Ömerli'nin Harmankaya, Duygulu ve Kovanlı, Nusaybin'in Güvenli, Heybeli, Çalıköy, Dallıağaç, İlkadım, Görentepe, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Yavruköy, Koruköy, Akarsu, Kuyular, Doğanlı, Karacaköy, Serikanya, Erdoğdu ve Dirim ile Artuklu'nun Ahmetli, Aytepe ve Sulak kırsal mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Etiketler: teröristler, terör örgütü, PKK, mardin sokağa çıkma yasağı, Mardin
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