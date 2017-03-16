Mardin şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristlerin, önceden tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin'den dün özel uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilerek, ilçedeki Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere Yeşilyöre Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Daha sonra Yeşilyöre Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Kaynak, şehidin ailesine taziyelerini iletti. Veysi Kaynak'a sarılan şehidin kardeşi Piyade Uzman Onbaşı Ahmet İmalı, "Devletime canım feda olsun. Daha damatlık giyecekti. 20 gün sonra damatlık giyecekti." dedi. Kaynak da İmalı'ya sarılarak, onu teskin etmeye çalıştı.

Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın naaşı, İl Müftü Vekili Davut Polat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kayseri Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ı uğurladı

Şehit Yıldırım'ın (28) naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Binası morgundan alınarak Talas Yenidoğan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Yıldırım için Kalem Kırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi, yakınları, Vali Süleyman Kamçı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Kamçı, baba ve anne Yıldırım ile şehidin eşine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasıyla Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'ne götürülen şehit Yıldırım'ın naaşı burada toprağa verildi.