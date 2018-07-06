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Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Mardin, Hakkari ve Şırnakta 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Mardin'de 2, Şırnak'ta 8, Hakkari Kırıkdağ bölgesinde 5 olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de operasyonlar devam ediyor.

Hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.

 


 

Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin, Hakkari, şırnak, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı
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