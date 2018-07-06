Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Mardin'de 2, Şırnak'ta 8, Hakkari Kırıkdağ bölgesinde 5 olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de operasyonlar devam ediyor.

Hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.

Hakkâri kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 05-06 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, yedi terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/ETRuxtJct2 — TSK (@TSKGnkur) 6 Temmuz 2018

Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA