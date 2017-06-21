Manisa'daki zehirlenme soruşturmasında yeni gelişme

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında, aralarında yemek şirketinin Manisa Doğu ve Batı Kışla'daki çalışanlarının da olduğu 16 şüpheli hakkında daha yakalama kararı alındı.

16 kişiden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Yemek şirketinin Genel Müdürü de gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında 17 Haziran'da yedikleri yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan Doğu Kışla ve Batı Kışla'daki çalışanlarının da bulunduğu 40 şüpheliden 25'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.