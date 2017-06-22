  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Manisa'daki zehirlenme soruşturmasında 6 tutuklama

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

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Manisadaki zehirlenme soruşturmasında 6 tutuklama

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında yemek şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden adliyeye sevk edilen ve aralarında yemek şirketinin genel müdürü, şirketin Manisa'daki yöneticileri ile Doğu Kışla ve Batı Kışla'daki çalışanlarının da bulunduğu 25 kişiden 16'sı serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 zanlıdan aralarında yemek şirketinin genel müdürü Ahmet Türkmen, şirketin Manisa sorumlusu V.A.G. ve 4 aşçı tutuklandı.

Biri gıda mühendisi 2'si yardımcı aşçı olmak üzere 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün haklarında yakalama kararı verilen ve gözaltına alınan kışlada yemek dağıtım ve kontrol heyetinde bulunan 6 subay ve astsubay ile 15 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 6'sı asker 46 kişi gözaltına alınmıştı. AA

Etiketler: Manisa gıda zehirlenmesi şüphesi, Manisa
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