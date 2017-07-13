  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Manisa'da zehirlenme: 120 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir vatandaşın vefatı dolayısıyla verilen yemekleri yedikten sonra rahatsızlanan 120 kişi hastanelere başvurdu.

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Manisada zehirlenme: 120 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir vatandaşın vefatı dolayısıyla verilen yemekleri yedikten sonra rahatsızlanan 120 kişi hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Çobanhasan Mahallesi'nde vefat eden Yüksel Aslan için ailesi tarafından evlerinin bulunduğu sokakta hayır yemeği verildi.

Tavuk suyu çorbası, pilav, keşkek, nohut yemeği ve höşmerim tatlısı ikram edilmesinin ardından 20'si çocuk 120 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ilçedeki bazı hastanelere gitti.

Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bazılarının taburcu edildiği öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Zülfikar Kavas, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya acilen müdahale edildiği için büyük bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Yemeklerden alınan numunelerin incelenmek üzere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderildiğini belirten Kavas, "Yemeklerden yaklaşık 250 kişi yedi. Yaklaşık iki saat sonra çocuklarda kusma belirtisi olunca aileleri hastaneye kaldırdı. Daha sonra vatandaşlardan biri baygınlık geçirdi. Ondan sonra herkes kusmaya başladı." diye konuştu.

Kavas, zehirlenmenin nedeninin höşmerim tatlısı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler: Manisa, manisa zehirlenme, gıda zehirlenmesi, Akhisar
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