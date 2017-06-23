Manisa'da Tugay Komutanı görevden alındı

Manisa'daki kışlada askerlerin gıda zehirlenmesi iddialarının ardından 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatı ile görevden alınarak merkeze çekildi.
Manisa'daki asker zehirlenmelerinin ardından Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç görevden alındı.
Manisa'daki kışlada askerlerin gıda zehirlenmesi iddialarının ardından 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatı ile görevden alınarak merkeze çekildi.