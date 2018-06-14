Manisa'da 'Millet Kıraathanesi' açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Millet Kıraathanesi" Manisa'da törenle açıldı.

Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesi'nde tek katlı binada açılan Ege Bölgesi'nin ilk "Millet Kıraathanesi"nde kitaplar, dinlenme alanları ve bilgisayarlar bulunuyor. Kitap okumak için gelenlere görevliler tarafından ücretsiz ikram servisinde bulunuluyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, törende yaptığı konuşmada, kıraathaneye gelen kişilerin kitap okuyup, çay ve kek ikramlarından faydalanabileceklerini söyledi.

Çerçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet Kıraathanesi" projesini açıkladığında muhalefet tarafından çok eleştirildiğini belirtti.

"Muhalefet tarafından bu proje polemik konusu haline getirildi. Bu hayırlı bir iş, güzel bir düşünce. Seçim meydanlarında muhalefetin ağzına sakız yapıldı. Cumhurbaşkanımızın derdi Türk gençliğinin bilgiyle, kültürle donanmasıdır. Osmanlı döneminde kıraathane kültürü var. Okuma salonu olarak açılmış kıraathaneler kahvehanelere dönüşmüş. Sadece sohbet edilen, çay, kahve içilen ortamlara dönüştürülmüş. Cumhurbaşkanımızın arzusu zamanın boşa geçirilmemesidir. Biz bu projeyi çok benimsedik. Siyasi bir polemik konusu değildir."

Binayı restore edip kıraathaneye dönüştürdüklerini ifade eden Çerçi, "Millet Kıraathanesi'nde e-kütüphane de bulunuyor. Gelenler, çayı, kahveyi, keki belediyemizin imkanlarıyla tüketebilecekler. Dinlenebilinen, kitap okunabilen, çayın, kahvenin içilebileceği bir mekandır. Burası bir kütüphane değildir. Sadece öğrencilere değil halka da açıktır. Herhangi bir ücret de istenmeyecek" dedi.

Millet Kıraathanesi'nin gündüz açık olacağını, talep olması halinde gece de hizmet vereceğini dile getiren Çerçi, kendisinin de buraya kitap bağışladığını belirterek, kitap sayısının artırılacağını söyledi.

Kaynak: AA