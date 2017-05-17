Manisa'da FETÖ çatı davasında 600 şüpheli yargılanacak

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, "(FETÖ soruşturmaları) İdari mali yapılanmayla ilgili bir tek dosyamız var. 15 Şubat 2015’te başlayıp, devam eden bir dosya idi. Bu dosyanın davasını açacağız. Bu dosyada yaklaşık 600’e yakın şüphelimiz var. Bunların bir kısmı tutuklu. Bu dosyayı çatı dosya haline getirip, diğerlerini sonra açacağız." dedi.

Başsavcı Şimşek, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, trafik kazasında ölen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için Hatuniye Camisi'nde okutulan mevlit programının ardından gazetecilerin Manisa’daki FETÖ soruşturmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Manisa’nın bazı ilçelerinde iddianamelerin bittiğini ve davaların açılmaya başlandığını kaydeden Şimşek, mali yapılanma ve askeri kanatla ilgili iddianamelerin hazırlığının sürdüğünü söyledi.

15 Temmuz sonrasındaki sürece ilişkin Manisa'nın ilçelerinde açılan lokal davaların olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi darbe girişimine karıştığı, örgütün faal üyesi olduğu şüphesiyle hakkında işlem yaptığımız askeri grup var. Bununla ilgili iddianamelerde sona yaklaşıldı. İdari mali yapılanmayla ilgili iddianamede sıkıntı yaşıyoruz. Emniyet, yargı, askeri kanada ilişkin yürüttüğümüz soruşturmalar kapsamında değerlendirebileceğimiz bir konu değil. Bunun soruşturmaları gerçekten ciddi ve teknik analizi gerektiriyor. Bilirkişi raporlarında yeni delillere ulaşıyoruz. Onlar dosya içine konulduğunda yeniden zaman dilimi işliyor. O dosyayla ilgili şüphelilerin tamamı hakkında değil, yönetici mütevelli heyetleri ve idari mali yapılanmaya bir şekilde destek olan yapıyla ilgili ayrıma gideceğiz."

Mayıs ayı içinde idari mali yapılanma iddianamelerinin tamamlanacağını düşündüğünü belirten Şimşek, "15 Şubat 2015’te başlayıp, devam eden bir dosyaydı. Bu dosyada yaklaşık 600’e yakın şüphelimiz var. Bunların bir kısmı tutuklu. Bu dosyayı çatı dosya haline getirip, diğerlerini sonra açacağız. Son HSYK kararı ile tek mahkemenin özel yetkili mahkemenin bu işi götüremeyeceğine tespit edildi. FETÖ soruşturmaları ve yargılamalarının yapılması amacıyla Manisa’ya 3’üncü bir Ağır Ceza Mahkemesi açıldı." ifadelerini kullandı.

Kamuoyundaki Manisa’daki FETÖ davalarını geciktirildiğine yönelik eleştirilere cevap veren Şimşek, "Biz dosyamızı savcılık olarak soruşturma aşamasında hiçbir eksik kalmaksızın mahkemeye sevk etme düşüncesindeyiz. Bazı eksiklikleri göz ardı ederek mahkemeye intikal ettirdiğimizde yargılama süreci uzuyor. O zaman insanlar 'niye yargılama gecikiyor, adalet gecikiyor' diye şikayet ediyor. Mahkemeye gidildiğinde yargılama sürecinin soruşturma süreci kadar uzun sürmemesini istiyoruz. Bir an önce karar vermesini istiyoruz." şeklinde konuştu.