  • 19 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Manisa Valisi açıklama yaptı

Manisa Valisi açıklama yaptı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Güvençer, "Bu sabaha karşı 3 şirket çalışanı daha gözaltına alındı" dedi.

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Manisa Valisi açıklama yaptı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin sözleşmesi feshedilen yemek şirketinden 3 çalışanın daha bu sabaha karşı gözaltına alındığını bildirdi.

Güvençer, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın bütün boyutlarıyla hiçbir ihtimal gözardı edilmeden soruşturulduğunu, soruşturmanın da tamamlanınca kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Kışlaya yemek veren şirketin Manisa'daki yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 çalışanın daha önce gözaltına alındığını anımsatan Güvençer, "Bu sabaha karşı 3 şirket çalışanı daha gözaltına alındı. Bugün Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınanların ifadelerine müracaat edecek." diye konuştu.

Etiketler: zehirlenme, vali, soruşturma, Manisa
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