Malkoç: Şehit aileleri ve gaziler önceliğimizdir

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin idarenin yanlış eylem, işlem ile tutum ve davranışlarına ilişkin şikayetlerini bize bildirmeleri halinde bunları öncelikli olarak karara bağlayacağız." dedi.

Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme getirerek tepki gösterdiği, bir kaymakam tarafından gazinin evraklarının işleme konulmaması olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği gazinin yaptığı başvurunun 6 ay geciktirildiğini anımsatan Malkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar intikal eden bu konuyu idarenin, kaymakamın çözmemesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), idarenin eylem, işlem ile tutum ve davranışlarına ilişkin şikayetleri değerlendirerek denetim görevini yaptığını bildiren Malkoç, verdikleri kararlarla da kamu hizmeti kalitesinin artırılmasını amaçladıklarını vurguladı.

"Şehit aileleri ve gazilere öncelik veririz"

Şehit aileleri ve gazileri, idarelerle ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında kurumlarına başvuruda bulunmaya davet eden Malkoç, "Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin idarenin yanlış eylem, işlem ile tutum ve davranışlarına ilişkin şikayetlerini bize bildirmeleri halinde bunları öncelikli olarak karara bağlayacağız. Biz bütün insanlarımızın şikayetlerini alıyoruz ama gazilerimizin, şehit yakınlarımızın şikayetleri varsa derhal bize bildirsinler." ifadelerini kullandı.

KDK'nın müracaatlarda herhangi bir ücret ve harç almadığını, başvuruların ise en geç 6 ay içerisinde tamamlandığını vurgulayan Malkoç, şehit yakınları ve gazilerin başvuruları için bu sürenin bir aya kadar inebileceğini bildirdi.

"İdarecilerimiz dikkatli davranmalı"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı olarak sitem ettiği konuyu idare kendi mekanizması içerisinde rahatlıkla çözer. İdarecilerimizin de öncelikle bu konuda dikkatli davranmaları gerekir. Şikayete yol açacak tutum ve davranışlarda bulunmamaları lazım ama bulunurlarsa biz buradayız, bu müracaatları uygun şekilde, en kısa zamanda, hukuka, insan haklarına uygun şekilde hallederiz."

Türk milletinin şehitlere, gazilere minnet borçlu olunduğunun altını çizen Malkoç, minnet borçlu olunan insanların taleplerinin derhal yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.