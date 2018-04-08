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Buradasınız : » » Maliye Bakanı Ağbal halı saha maçında forma giydi

Maliye Bakanı Ağbal halı saha maçında forma giydi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, halı saha maçında forma giydi. 30 dakikalık iki devre oynanan maçta Ağbal, takımının 4 golünü attı.

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Maliye Bakanı Ağbal halı saha maçında forma giydi

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi'ndeki halı sahada bürokratlar ve siyasetçilerin katılımıyla organize edilen maçta "sarı" ve "turkuaz" forma giyen takımlar mücadele etti.

Bakan Ağbal'ın vuruşuyla başlayan maç, 30 dakikalık iki devre oynandı. "Turkuaz" takımın 8-7 galibiyetiyle biten maçta "sarı" takımda forma giyen Ağbal, takımının 4 golünü kaydetti.

Maçta Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak da forma giydi.

Kaynak: AA

Etiketler: naci ağbal, halı saha
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