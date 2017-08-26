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Buradasınız : » » 'Malazgirt Zaferi'nin ruhu milletimizin hala sinesinde diridir'

'Malazgirt Zaferi'nin ruhu milletimizin hala sinesinde diridir'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Malazgirt Zaferinin ruhu milletimizin hala sinesinde diridir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen Malazgirt Zaferi ruhunun milletin sinesinde hala diri olduğunu belirterek, o ruhun istikbalin ve bağımsızlığın teminatı olduğunu bildirdi.

Mesajında, millete, Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümünün idrak edildiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "26 Ağustos 1071'de medeniyetimizin Anadolu'daki temelini atan Sultan Alparslan'ın liderliğinde çalınan maya asırlar boyunca milletimize esin kaynağı olmuş ve yön göstermiştir. Üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen Malazgirt Zaferi'nin ruhu milletimizin hala sinesinde diridir. O ruh, bugün istikbalimizin ve bağımsızlığımızın teminatıdır." ifadesini kullandı.

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümünü tebrik eden Sarıeroğlu, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Etiketler: malazgirt zaferi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğl, Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü
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