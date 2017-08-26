'Malazgirt ruhu asla kopmayacak bir bağdır'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Malazgirt'te Anadolu toprağını vatana dönüştüren beyler, gaziler, alpler, Horasan Erenleri, Sultan Alparslan ve askerlerinin taşıdığı ve hepimize miras bıraktığı Malazgirt ruhu, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kardeşçe, sımsıkı birbirine bağlayan ve asla kopmayacak bir bağ olarak varlığını sonsuza dek sürdürecektir." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan Türk törelerine uygun olarak atının kuyruğunu örüp, okunu yayını bırakarak, en ön safa atılarak, 'Ölmek var, dönmek yok.' diyerek bu büyük zaferi kazanmış, Anadolu'nun kapısını sonuna kadar asil milletimize açmıştır. Aynı ruhla bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri, bağrından çıktığı milletinin ve ülkesinin birlik, bütünlük ve güvenliği, egemenlik ve bağımsızlığı için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla her türlü tehdit ve tehlikeye karşı milletinin emrinde mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."