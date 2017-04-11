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Malatya'daki FETÖ davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Malatya darbe girişimi davasında 2 eski generale tutuklama kararı çıktı.

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Malatyadaki FETÖ davasında ara karar

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz’daki darbe girişimine Malatya'dan destek veren 2. Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üssü’ndeki darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

 26'sı tutuklu 76 sanıklı Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 13’üncü duruşması yapıldı.

Duruşmada, daha önce tahliye edilen eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile davanın tutuksuz sanığı eski 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım’ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Mahkeme Heyeti, eski 2. Ordu komutanı orgeneral Adem Huduti ile birlikte diğer 26 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.   TRT Haber

Etiketler: malatya, fetö, darbe girişimi davası, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu komutanı orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin
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