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Buradasınız : » » Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Ankara'da

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’u resmi törenle karşıladı.

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Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Ankarada

İvanov'nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, konuk Cumhurbaşkanı'na protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İvanov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve İvanov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Konuk Devlet Başkanı İvanov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve İvanov, merdivenlerde Türkiye ve Makedonya bayrakları önünde poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçen Erdoğan ve İvanov, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu onuruna resmi bir akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, cumhurbaşkanlığı külliyesi
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