  • 25 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.703
    EURO 5.5
  • BIST 94008.29
    ALTIN 191.373
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mahmut Tanal'ın seçimle ilgili mesajları tepki çekti

Mahmut Tanal'ın seçimle ilgili mesajları tepki çekti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 24 Haziran seçim sonuçlarını Twitter hesabından eleştirdi, tepki çeken paylaşımlar yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mahmut Tanalın seçimle ilgili mesajları tepki çekti

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 30,64'de kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'de tepki sesleri yükselmeye başladı. Protesto edenler oldu, yönetime istifa çağrısı yapanlar da. 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sonuçları Twitter hesabından eleştirdi ama yaptığı paylaşımlarla tepkileri topladı.

"Burada bir sorun var"

"Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun, Ordu'nun %65 oy veriyorsa, turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden Urfa, Antep, Kilis %51 oy veriyorsa, burada bir sorun var.

"Millete müstehaktır"

Turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden ŞANLIURFA,G.Antep ve Kilis %51 oy veriyorsa, şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa millete müstahaktır.


"Buzdolabı yalayarak beslenirler"

Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Asıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız.

"Tezek yakmaya devam"

Tezek yakan %18 vergi ödüyor. Akp oy veriyor.Yatına akaryakıt alan kişi akaryakıt vergisi vermiyor. Tezek yakmaya devam. İstanbul 3 köprünün garantili geçiş ücreti Şanlıurfalılarda ödüyor.Çoğu İstanbul’a hiç gelmemiş,Köprüyü kullanmıyor.Ancak köprü nedeniyle Akp en fazla oy veren il oluyor."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Mahmut Tanal
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER