Mahmut Tanal'ın seçimle ilgili mesajları tepki çekti

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 30,64'de kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'de tepki sesleri yükselmeye başladı. Protesto edenler oldu, yönetime istifa çağrısı yapanlar da.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sonuçları Twitter hesabından eleştirdi ama yaptığı paylaşımlarla tepkileri topladı.

"Burada bir sorun var"

"Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun, Ordu'nun %65 oy veriyorsa, turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden Urfa, Antep, Kilis %51 oy veriyorsa, burada bir sorun var.

"Millete müstehaktır"

Turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden ŞANLIURFA,G.Antep ve Kilis %51 oy veriyorsa, şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa millete müstahaktır.

3-Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle https://t.co/8hVFJNf4riıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 25 Haziran 2018

"Buzdolabı yalayarak beslenirler"

Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Asıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız.

"Tezek yakmaya devam"

Tezek yakan %18 vergi ödüyor. Akp oy veriyor.Yatına akaryakıt alan kişi akaryakıt vergisi vermiyor. Tezek yakmaya devam. İstanbul 3 köprünün garantili geçiş ücreti Şanlıurfalılarda ödüyor.Çoğu İstanbul’a hiç gelmemiş,Köprüyü kullanmıyor.Ancak köprü nedeniyle Akp en fazla oy veren il oluyor."

Kaynak: TRT Haber