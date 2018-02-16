Mahkemeye yanlış sanığın getirilmesine soruşturma başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, "Duruşmaya yanlış kişiyi getirdiler" şeklinde yayımlanan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Mustafa Yetgin’in bugün İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak duruşmasına isim benzerliğinden dolayı aynı ceza infaz kurumunda barındırılan Mustafa Yetkin'in gönderildiği ifade edilen açıklamada, "Olayda ihmali bulunan görevli personeller hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA