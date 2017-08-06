  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Yoksa sen Avrupa'nın sözcüsü müsün?

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Yoksa sen Avrupa'nın sözcüsü müsün?

Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçte Türkiye'yi eleştirdiğine işaret eden Mahir Ünal, "Sen bu milletin sözcüsü müsün? Yoksa sen Avrupa'nın sözcüsü müsün?" ifadelerini kullandı.

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Mahir Ünaldan Kılıçdaroğluna: Yoksa sen Avrupanın sözcüsü müsün?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Göksun Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Karakucak Güreş Festivali'nde yaptığı konuşmada, Almanya'nın Fetullahçı Terör Örgütü ile terör örgütü PKK üyelerine adeta kucak açtığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçte Türkiye'yi eleştirdiğine işaret eden Ünal, "Şimdi güya yalanladılar. Diyor ki 'Alman turistleri uyarıyorum, Türkiye konusunda. Siz rahat olun ey Avrupa, Recep Tayyip Erdoğan’ı devireceğiz.' Sen kimin sözcüsüsün. Sen bu milletin sözcüsü müsün? Yoksa sen Avrupa'nın sözcüsü müsün? Biz burada 4 terör örgütü ile savaşmıyor muyuz? Biz burada 15 Temmuz'un arkasında duranlara karşı mücadele vermiyor muyuz? 15 Temmuz sonrası senin, bugün şikayet ettiğin o Avrupa, dönüp de bize 'Geçmiş olsun' dedi mi? Demedi. Mesele Avrupa'yı arkana alıp, Anadolu'ya meydan okumak değildir. Mesele Anadolu'yu arkana alıp, Avrupa'ya meydan okumaktır. İşte Recep Tayyip Erdoğan bunu yapıyor. İşte yiğitlik budur." ifadesini kullandı.

"CHP bu ülkede taş üstüne taş koymuş mu?"

CHP'lerin Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili söylemlerini de eleştiren Ünal, şöyle devam etti:

"Şimdi diyorlar ki 'Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün takipçileriyiz.' Hadi oradan. Mustafa Kemal Atatürk yerliydi, milliydi. Siz ne zaman yerli ve milli oldunuz. Mustafa Kemal Atatürk emperyalizme karşı mücadele ediyordu. Şimdi siz bizleri kimlere şikayet ediyorsunuz, dönüp bir halinize bakın. Eğer Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bu cumhuriyetin yüksek ideallerini, kazanımlarını, değerlerini yaşatmaksa, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine ulaştırmaksa bunu AK parti yapıyor. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. CHP bugüne kadar bu ülkede taş üstüne taş koymuş mu? Hayır. O yüzden bu aziz millet kimin ne olduğunu biliyor."

Etiketler: mahir ünal, Kılıçdaroğlu, CHP, avrupa, ak parti sözcüsü
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