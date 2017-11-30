  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Mahir Ünal: TBMM'yi kendi yalanlarınıza niye alet ediyorsunuz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "TBMM'yi kendi yalanlarınıza niye alet ediyorsunuz?" dedi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Yargıyla, basınla paylaşmıyor, peki ne yapıyor? 'Biz, Meclis'te araştırma önergesi vereceğiz, araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz'. TBMM'nin işi yok sizin yalanlarınızın, iddialarınızın, iftiralarınızın yeri midir? Siz TBMM'yi kendi yalanlarınıza niye alet ediyorsunuz?" dedi.

Ünal, şöyle konuştu:

"İftirada bulunduğu, hakaret ettiği iddia edilen sanığa Anayasamızın 39. maddesi 'ispat hakkı' veriyor. Buyursun, o belgeleri versin yargıya, kendi iddiasını ispat etsin. Dolayısıyla TBMM'yi de böyle bir meseleyle meşgul etmesin. TBMM'nin yanı sıra Türkiye'nin siyasi gündemini de kendi yalanlarıyla, ispata muhtaç iddialarıyla, elinde ne olduğu belli olmayan, kendi partilileriyle bile paylaşmadığı birtakım belgelerle Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul etmesin. Ne zamandan beri vatansever bürokratlar anayasa suçu işlemeye başladı? Vatanseverliğin tanımı eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun uluslararası Türkiye karşıtı, düşmanı odaklarla işbirliği yapmasıysa bunun adı vatanseverlik değil, bunun adı dalalet ve hıyanettir."

Kaynak: AA 

Etiketler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
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