Mahir Ünal: Seçimlere kimsenin müdahalesi olamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, A Haber canlı yayınında Ata Gündüz Kurşun'un sorularını yanıtladı.

"Türkiye bir şiddet ortamına çekilmek isteniyor"

Ünal, bazı kesimlerin seçimlere şaibe karıştırabilmek için halkı sokağa davet ettiği hatırlatıldı.

"Türkiye uzunca bir zamandan beri, kimi zaman ekonomiye dönük, kimi zaman terör eylemleriyle, kimi zaman da FETÖ ile mücadeleyi sulandırmayla bir şiddet ortamına çekilmek isteniyor."

"Açık oylama, gizli tasnifli seçimleri gördü bu ülke"

Özellikle CHP'nin bu işi uzun zamandır devam ettirdiğini söyleyen Mahir Ünal şöyle devam etti:

"Şimdi henüz daha gerçekleşmemiş bir seçime yönelik bir şaibe ve itibarsızlaştırma çalışmasının olduğunu, özellikle CHP ve Muharrem İnce kaynaklı yürütüldüğünü görüyoruz. Yani eğer onlar geçmişlerine bakarlarsa şunu çok açık görecekler, açık oylama, gizli tasnifli seçimleri gördü bu ülke. Bu seçimlerin sorumluluğunu YSK üstlenmiş ve seçimlerin gerektiği gibi koordinasyonunu yürütüyor."

"Birlik ve beraberliğe zarar veren çalışmalar"

AK Parti Sözcüsü Ünal, muhalefetin eleştirilerini "Dokuzuncu yenilgilerine bahane bulmak isteyenlerin yürüttükleri bir çalışma" olarak nitelendirdi.

"Tüm bu yapılanların Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, ülkenin kurumlarına zarar veren çalışmalar olduğu unutulmamalı. Herkesin üslubuna dikkat etmesi gerekiyor."

"Demirtaş ile beraber mi PKK ile mücadele edecek?"

Mahir Ünal, terörle mücadele edeceğini söyleyen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin samimiyetinin sorgulanması gerektiğini savundu.

"Sen diyeceksin ki Selahattin Demirtaş'a, 'Ben cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edeceğim', 'HDP'nin meclise girmesi ve barajı aşması için çalışma yürütüyorum' diyeceksin, sonra da PKK ile mücadele edeceğini söyleyeceksin. Peki Selahattin Demirtaş ile beraber mi PKK ile mücadele edecek? HDP ile mi terörle mücadele edeceksin? Dün PKK'nın bazı yöneticileri HDP'ye oy verilmesi yönünde çağrı yaptı, geçmişte de oldu. Biz şimdi bunu demokrasiyle, hukuk devletiyle nasıl izah edeceğiz?"

"PKK'nın siyasetteki uzantısı gibi davranan bir siyasi hareket"

HDP'nin siyaset yapmasına asla karşı olmadıklarını söyleyen Ünal, HDP'nin terörle, şiddetle ilişkisine karşı olduklarından bahsetti.

"Terörle, şiddetle arasına mesafe koymayan, PKK'nın siyasetteki uzantısı gibi davranan bir siyasi harekete, kendilerine 'siyasi hareket' dese bile biz diyebilir miyiz? Biz bunların terörle mücadeleyi zafiyete uğratmak için dün neler yaptıklarını biliyoruz. Biz demokratik siyasetten yana olmayan, terörle arasına mesafe koymayanların herhangi bir şekilde Meclis'te ve aynı zamanda bunların ifadesiyle devlette herhangi bir konum almasına asla müsaade edilmemesini istiyoruz."

"Açıkça terörle mücadeleyi zaafa uğratacakları destekliyorsun"

Seçim güvenliği için tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal seçim güvenliğine de değindi.

"Bu kadar tedbir alınmışken nasıl olacak da seçim şaibeli hale gelecek? Ama onların bir rahatsızlığı var. Hamdolsun Türkiye'nin tamamında seçimlere yönelik kimsenin müdahalesi olamaz. Biz terörle mücadeleyi de bu yüzden yürütüyoruz. Kamu düzeni, temel hak ve özgürlüklerin korunması için terörle mücadeleyi yapıyoruz. Sen şiddeti ve terörü bir çözüm olarak gören terör örgütünün uzantısına cumhurbaşkanlığı yardımcılığı öneriyorsun. Sen CHP olarak kendi seçmenine mesaj gönderip diyorsun ki, 'Her 4 kişilik ailede bir kişi HDP'ye oy versin'. Sen açık şekilde terörle mücadelesiyi zaafa uğratacak yapıyı destekliyorsun."

"Bu zihniyet 60 yıldır iktidara gelemedi"

Ünal, sadece milletin iradesinin esas alınacağı yeni bir yönetim modelinin oluşturulduğundan bahsetti.

"60 yıldır iktidara gelemeyen zihniyet, bundan sonra da iktidara gelemeyeceğini anlayınca, kendince çeşitli yöntemler geliştirmeye çalıştı. Ancak millet buna izin vermeyecek."

Kaynak: AA