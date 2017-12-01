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Mahir Ünal: Orijinal belgeler olmadan, bizim için sahte hükmündedir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili, orijinal belgeler olmadan, bunların sahte hükmünde olduğunu, kararı yargının vereceğini söyledi.

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Mahir Ünal: Orijinal belgeler olmadan, bizim için sahte hükmündedir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklama yaptı.

İddialara ilişkin sunulan belgelerin niteliğinin bilinmediğini belirten Ünal, "Orijinal belgeler olmadan, bizim için sahte hükmündedir. Artık Türkiye'nin gündemini, siyasetin gündemini meşgul etmekten ve rehin almaktan CHP vazgeçmelidir." dedi.

Sürecin mahkemeye taşındığına değinen Mahir Ünal, kararı yargının vereceğini söyledi.  

Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hapiste kalmamak için 'Amerikan devletiyle anlaştım' diyen bir kişinin ifadeleri üzerinden Türkiye'de eğer gündem belirlenecekse ve Amerikan yargısı üzerinden Türkiye'de bir hukuk işletilecekse, biz böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz. Bu konuyu da konuşarak 17-25 Aralık'ı tekrardan Türkiye'nin ve dünyanın gündemine sunmak isteyenlerin de ekmeğine yağ sürmek istemiyoruz."

Seçim ittifakı

Seçim ittifakına da değinen Ünal, bunun teknik bir konu olduğunu belirtti.

Mahir Ünal, "Daha henüz seçim ittifakını konuşmak için erken. 15 Temmuz'dan sonra zaten yerli ve milli bütün unsurlarla doğal bir ittifakımız var. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi de bu çerçevede bizim müttefiklerimizden bir tanesidir." şeklinde konuştu.

Etiketler: seçim ittifakı, mahir ünal, kılıçdarolu'nun iddiaları
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