Mahir Ünal: Millete laf edemeyenler, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de yayınlanan Anadolu Soruyor programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Millete laf edemeyenler, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar"

Norveç'teki skandal tatbikatla ilgili "Bugün müttefikimiz olan NATO'nun geçtiğimiz günlerde Norveç'te bir tatbikat sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyması sizce sıradan bir şey mi?"

"Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan ne? Bu milletin ona teveccühü. Bu milletin onu lider olarak onu önder olarak cumhurbaşkanı olarak seçmesi. Bu yüzden değerli bu yüzden kıymetli. Bu millete laf edemeyenler kime saldırıyorlar? Dönüp Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar." dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çalışmalar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik demokratikleşme ve bölgesel kalkınma girişimlerinin başarılı olduğunu belirtti.

Bölgede 3 ana konuda çalışma yapıldığını anlatan Ünal, "Biz 3 şey yaptık bölgede. 1 bölgesel kalkınma. Bölgesel kalkınma için bölgeye yaklaşık 40 milyar para akıttık. Her şeyiyle, alt yapısı, üst yapısı şehirlerin yenilenmesi, bu hainler çukurlar kazdılar insanların hayatını cehenneme çevirdiler. Biz Elhamdülillah şehirleri yapıyoruz. Bir bölgesel kalkınma, 2 demokratikleşme 3 terörle mücadele. Bölgesel kalkınma ve demokratikleşmede son derece başarılı olduk. Şimdi terörle mücadelede son derece başarılıyız, Allah'a şükür" dedi.

İstifa eden belediye başkanları

Mahir Ünal istifa eden belediye başkanlarıyla ilgili de "Asıl olan millet için koşturmaktır. Bu arkadaşlara da yarın başka noktalarda başka görevler tevdi edilir" dedi.

Kaynak: TRT Haber