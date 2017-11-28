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Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu kendi iftirasında, yalanında boğulacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu kendi iftirasında, yalanında boğulacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert tepki gösterdi.

Ünal basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oraya çıkıp belge sallamakla bu iş olmaz. Elindeki belgeleri eğer bunlar suç unsuru teşkil eden belgelerse bunları zaten anayasaya göre suç işlemiş oluyor. Elinde bulunduramaz, savcılığa teslim etmesi gerekiyor. Türkiye'ye karşı ABD’deki bazı çevrelerin yürüttüğü operasyonların artık söylem birliği eylem birliğine dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı. 

"Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, ABD'deki bazı eylemlerin Türkiye ayağını oluşturuyor" diyen Mahir Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir haftadan beri ABD’deki eylemlerle eş zamanlı olarak içerideki açıklamalarını görüyoruz. bir kez daha kendi iftirasında, yalanında boğulacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve onun siyaset anlayışı siyaset çöplüğünde yerini alacaktır.”

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mahir ünal, Kılıçdaroğlu
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