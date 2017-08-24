  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Mahir Ünal: İstifalar yenilenme sürecinin bir parçasıdır

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partide yaşanan istifaların değişim ve yenilenme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.

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Mahir Ünal: İstifalar yenilenme sürecinin bir parçasıdır

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, toplantı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Bayrak değişimi sürecinin parçası"

Ünal, Bazı AK Parti teşkilatlarındaki istifalara ilişkin, "Bu istifalar, AK Parti'nin yenilenme ve bayrak değişimi sürecinin bir parçasıdır. Son iki yıl içerisinde 200'e yakın AK Parti ilçe başkanı, yine 20'ye yakın il başkanı değiştirilmiştir. Bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır. Buradan birilerinin başka anlamlar çıkarması doğru değildir." dedi.

"Başarılı olmayan bir halkla ilişkiler faaliyeti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karavanda çekilen fotoğrafını değerlendiren Ünal, şöyle konuştu:

"Dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak değerlendiriyorum. Daha önceki yürüyüşle bir bağlantı kurulup önümüzdeki kurultaya dönük de bir algı düzenlemesi aslında. Dolayısıyla dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti ama başarılı bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak görmüyorum. Çünkü adalet kurultayını bundan sonraki süreçte atlet kurultayıyla özdeşleştirmek de sanırım başarılı olmayan bir halkla ilişkiler faaliyetidir. "

"Halktan birisi olmak demek değildir"

Kılıçdaroğlu'nun fotoğranın, "halktan biri olmak" şeklinde değerlendirilemeyeceğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Burada Sayın Genel Başkanın atletle oturmasında herhangi bir sakınca söz konusu değil. Sakınca olarak gördüğümüz şey şudur, bir siyasetçinin atletle fotoğraf çektirmesi başka bir şeydir, bu vatandaştan, halktan birisi olmak demek değildir. Vatandaştan, halktan birisi olmak demek, öncelikli olarak halkın yer sofrasına diz kırıp oturabilmektir, ayakkabıyla eve girmek demek değildir." 

Etiketler: mahir ünal, istifalar, AK Parti
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