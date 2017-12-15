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Mahir Ünal: İçişleri Bakanlığı tarafgir bir tutum içinde değil

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin görevden alınması değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "İçişleri Bakanlığı tarafgir bir tutum içinde değil" dedi.

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Mahir Ünal: İçişleri Bakanlığı tarafgir bir tutum içinde değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İçişleri Bakanlığı'nın CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasında tarafgir bir tutum sergilemediğini söyledi.

Ünal, İçişleri Bakanlığı'nın 13 yılda 96 AK Partili, 27 CHP'li belediye için soruşturma izni verdiğini açıkladı.

Mahir Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanlığı hukuki ve idari bir tasarrufta bulundu ve Ataşehir Belediye Başkanı'nı görevden uzaklaştırdı. Her ne kadar CHP bunu siyasileştirmek ve bunun altında bir siyasi gerekçe aramaya kalkışsa da baktığımızda 2004'den bugüne kadar 2017’ye kadar hangi partinin ne kadar belediyesine İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermiş diye baktığımızda 96 tane Ak Parti belediyesine, 27 tane de CHP belediyesine... Yani burada İçişleri Bakanlığı herhangi bir şekilde tarafgir bir tutum içerisinde değil, hukuki ve idari olarak incelemesini değerlemesini yaptıktan sonra soruşturma izni veriyor."

TRT HABER

Etiketler: mahir ünal, İçişleri Bakanlığı, battal ilgezdi
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