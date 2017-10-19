'Mağdur coğrafyalara gitmezseniz onlar size gelir'

TRT World Forum'un ikinci gününde İspanya eski Başbakanı Zapatero ile "Özel Oturum" başlıklı panele katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın değişik ülkelerinde terörizmle mücadele etmek zorunda kalındığını belirtti.

Çavuşoğlu şunları kaydetti.

“Bu birçok zorluklarla karşı karşıyayız dünyanın değişik yerlerinde toplumlar aşağı yukarı aynı sorunlarla boğuşuyor. Biz nasıl çatışmaları önleyeceğiz nasıl daha terörizmle mücadele edeceğiz veya insanı sonuçlarına bakmalıyız bunların 65 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda 25 milyondan fazlası mülteci pozisyonunda 10 milyon insan da devletsiz durumda 10 binden fazla Suriyeli kayıp çocuk var. Avrupa’da peki nasıl çözülecek bu sorunlar daha fazla dayanışma lazım.“

AB'nin mülteciler konusunda verdiği sözleri tutmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu kıtada yükselen İslamafobi'ye de dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye hakikaten destinasyon ülkesi mülteciler için sadece Suriye değil diğer ülkeler için de. Ama işbirliği görmüyoruz ve yükün paylaşıldığını görmüyoruz ben New York ta da bunu söylemiştim. Türkiye’de 500 bin çocuk okula kazandırılabildi. AB de bir takım sözler verdi ama bunun yalnızca bir kısmını yerine getirdi. Bu kadar az miktarda paralar ile yeni okul inşa edilemez diyorlar bir yılımı aldı meslektaşlarımı ikna edebilmek için. Mültecilerin sağlık ve iş gücü sistemlerine erişmesi konusu var daha iyi konteyner kampları kurmaları lazım 6 yıl önce 10 yaşında olan kız çocuğu bugün 17-18 yaşında ailece hep birlikte aynı yerde kalamazlar“

Çavuşoğlu, mültecilere yönelik entegrasyon çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini belirterek, “Kim sponsor olacak bunlara entegrasyon politikasına? Avrupa’da başarısızlıkla sonuçlanan göç ve göçmen akımları ve yükselen göçmen karşıtı hisler Avrupa’daki İslamofobi ve hoşgörüsüzlük tüm bunlara olumsuz yansıdı. Antisemitizm de var Avrupa’da tabii kanunlar sayesinde kimse açıkça ifade edemiyor. İslamofobik yabancı düşmanlığı yükselişte. Göç dalgasına ve mağdurlara yardım etmezseniz bu insanları durduramazsınız eğer onları yaşadıkları yere gitmezseniz eninde sonunda size gelecektir. Bu iyi terörist bu kötü terörist diyemezsiniz. Teröristleri durdurmanız lazım ve kırılgan insanlara ulaşmanız lazım yoksa sizin ülkenize gelmesini önleyemezseniz." dedi.

"Avrupa'da lider eksikliği yaşanıyor"

Dünyanın son dönemde bilgi ve kafa karışıklığı dönemi yaşadığını belirten Çavuşoğlu, "Peki kim bu trendi tersine çevirecek. Avrupa’da bir liderlik eksikliği yaşanıyor. Biz bütün bu zorluklarla birlikte başa çıkmalıyız.Türkiye Avrupa kıtasının bir parçası. Avrupa kurumlarına fon veriyoruz ve AB bizim üye olamadığımız tek kurum. Ama dış politikamızı dengelememiz lazım sadece tek oraya odaklanamayız bir de yüzümüzü İslam dünyasına çevirmeliyiz. Türkiye’nin dış politikası niye sorgulanıyor anlamıyorum. AB üyeliği stratejik bir hedef ama 16 yıldır elimizden geleni yapıyoruz ama anlamamız lazım Türk halkı artık bu süreci desteklemiyor çünkü hayal kırıklığı ve kırgınlık var İslamafobinin yükselmesi Türkiye’yi kötü göstermek gibi." dedi.

"Terörist organizasyonlarını kim yenecek?"

Çavuşoğlu, terörizmle küresel bir mücadele yürütülmesinin önemini vurguladı ve şunları kaydetti;

"Bölgede YPG çok destek alıyor daha çok da ABD’den bir terörist organizasyonu desteklenirken bu iş nasıl olacak? Onun için bizim dış politika ilkemiz hem girişimde bulunan ve çözüm odaklı bir politika. Arabuluculuk sistemi de çok önemli biz de ev sahipliği yapacağız önümüzdeki günlerde. Bu sorun sadece bizim değil diğer ülkeleri de ilgilendiren bir sorun"

İspanya eski Başbakanı Zapatero da, ülkesinde 5 milyon mülteciyi ağırladıklarını belirterek, "Bizim ülkemizde balkonlarımızdan mültecilere hoşgeldiniz diyebiliyoruz. Az sayıda mülteci İspanya'ya gelmeyi seçti. 5 milyon insan entegre ettikten sonra biz İslamafobik bir ülke değiliz. Medeniyetler ittifakının bu gerçeğe etkisi büyük oldu. İslamafobik insanlar Avrupa'da var bunların hepsi ekonomik krizden kaynaklanıyor. Avrupa’da yabancı düşmanı olmayan çok insan da var Avrupa her zaman kucaklayıcı bir kıta olmuştur." dedi.



