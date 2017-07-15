"MaarifOrdusuNobette" Twitter'da TT oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutulmaması için sosyal medyada açılan "#MaarifOrdusuNobette" etiketi yoğun ilgi görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Twitter üzerinden başlattığı "#MaarifOrdusuNobette" etiketli paylaşımlar ilk sıraya kadar yükseldi.

Tekin'in "Saat tam 19'da hükümetimizin, milletimizin teröre karşı mücadelesine destek olmak için #MaarifOrdusuNobette hastagi ile başlıyoruz." mesajından sonra sosyal medya kullanıcıları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bakanlık bürokratları, Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve birçok eğitimci aynı etiketle 15 Temmuz mesajı paylaştı.