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LYS'de ilk oturum sona erdi

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı sosyal bilimler oturumu (LYS-4) sona erdi.

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LYSde ilk oturum sona erdi

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sosyal bilimler oturumu (LYS-4) sona erdi.

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 538 bin 885 aday başvuru yaptı.

Sınav tek oturumda uygulandı ve 135 dakika sürdü. Adaylar, LYS-4'te tarih, coğrafya-2 ve felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerini cevaplandırdı.

LYS'de adaylara bu yıl ilk kez açık uçlu sorular da yöneltildi. Adaylar, Sosyal Bilimler testinde, açık uçlu üç soruya cevap verdi. 

Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.

Adaylar yarın LYS-1 matematik sınavına, 17 Haziran Cumartesi LYS-2 fen bilimleri ve LYS-5 yabancı dil sınavına, 18 Haziran Pazar günü ise LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavına girecek. 
 

Etiketler: sosyal bilimler, lys-4, LYS
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