LYS heyecanı devam ediyor

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi'nin ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın üçüncü (Fen Bilimleri) ve dördüncü (Yabancı Dil) oturumu bugün yapılıyor. Milyonlarca öğrencinin katılacağı sınav 5 oturumda tamamlanacak.

ÖSYM tarafından 5 oturumda uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın üçüncü oturumu olan LYS-2 Fen Bilimleri bugün gerçekleştiriliyor.

Toplam 832 bin 994 adayın katılacağı LYS-2 Fen Bilimleri sınavı saat 10.00'da başladı. Sınav, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. Sınavda, fizik, kimya ve biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek.

Lisans Yerleştirme Sınavı'nın dördüncü oturumu olan LYS-5 Yabancı Dil sınavında adaylara 3 kısa cevaplı soru sorulacak. Toplam 101 bin 332 adayın katılacağı LYS-5 Yabancı Dil sınavı saat 14.30'da başlayacak. Tek oturumda uygulanacak sınavda adaylara 120 dakika verilecek ve 80 soru sorulacak.

Sınavda adaya LYS başvurusunda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. Yabancı dil testinde 3 soru, kısa cevaplı soru olacak. Adaylar soruların cevabını cevap kağıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacak.

Edebiyat-coğrafya oturumu yarın

Üniversiteye giriş için ikinci aşama olan LYS'nin 5'inci ve son oturumu olan Edebiyat-coğrafya LYS-3 ise 18 Haziran Pazar günü yapılacak.

15 dakika kuralına dikkat

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.