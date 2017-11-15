  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Lübnan'dan Ankara'ya sürpriz ziyaret

Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil, Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak.

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Lübnandan Ankaraya sürpriz ziyaret

Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil, ülkesinde istikrarın korunması için Avrupa turuna çıktı. Paris ve Brüksel'de temaslarda bulunan Bassil'in bir sonraki durağı Ankara.

Bakan Bassil, yarın(16 Kasım) Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak.

Ülkesindeki son gelişmeleri detaylı bir şekilde anlatacak.

İstikrarın bozulmaması için destek isteyecek.

Ziyaret vesilesiyle, Lübnan'daki siyasi karışıklığın bir çatışma ortamına dönüşme tehlikesine dikkat çekilecek.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, can güvenliği olmadığı gerekçesi ile Suudi Arabistan'da istifasını açıklamasının ardından, Lübnan son yılların en büyük siyasi kriz ile karşı karşıya kaldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek

Bassil'in ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği bildirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler, Lübnan’da yaşanan güncel gelişmeler ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular ele alınacak.

Kaynak: TRT Haber

 

 

 

Etiketler: Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil, lübnan, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, ankara
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