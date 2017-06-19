'Londra'daki saldırı İslam düşmanlığının vahim boyutunu gösteriyor'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Londra'nın kuzeyinde Müslümanları hedef alan terör saldırısının Avrupa'daki İslam düşmanlığının geldiği vahim boyutu gösterdiğini belirterek, "Korkarız ki ırkçı yükseliş Avrupa'yı karanlık bir geleceğe sürükleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından, Londra'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Londra'da teravih namazı çıkışında Müslümanları hedef alan ırkçı terör saldırısını lanetlediğini kaydeden Kurtulmuş, "Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Saldırı Avrupa'daki İslam düşmanlığının geldiği vahim boyutu göstermektedir. Korkarız ki ırkçı yükseliş Avrupa'yı karanlık bir geleceğe sürükleyecek." ifadelerini kullandı.