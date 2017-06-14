Londra'da 27 katlı binada yangın

Londra'nın batısında 27 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak çok sayıda can kaybı olduğu bildiriliyor.

Kayıp kişilerin sayısı netleşmiş değil, yaralı sayısı ise 50'yi aştı.



Yangın yerel saatle gece yarısından sonra çok katlı binanın ikinci katında başladı. Alevler kısa sürede gökdeleni sardı.

Grenfell Kulesi olarak bilinen binadaki yangını söndürmek için 40'dan fazla itfaiye aracı ve 200 itfaiyeci gönderildi.

Ancak yangın ancak yerel saatle sabah 06.00 sıralarında kontrol altına alınabildi.

Hayatını kaybedenler var

Hastaneye kaldırılan yaralıların sayısı 50'yi aştı.

Ancak yangın sırasında binada kaç kişinin bulunduğu ve bunların kaçının kayıp olduğu belirlenebilmiş değil.

İtfaiye yetkilileri de can kaybı olduğunu doğrulamakla beraber henüz kesin sayı verecek durumda olmadıklarını belirtiyorlar.

Çökme tehlikesi var

Yangında ağır hasar gören binanın çökme tehlikesi nedeniyle soğutma ve arama çalışmaları dikkatle yürütülüyor.