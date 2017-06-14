  • 14 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Londra'da 27 katlı bina yanıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

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Londrada 27 katlı bina yanıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan ve bütün binayı saran alevlerin söndürülmesine çalışılıyor.

Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 27 katlı binanın ikinci katında yerel saatle 01.15'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile 200'den fazla itfaiyeci sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede binanın tümünü saran alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Binanın çökme tehlikesi var

Apartmanda yaşayanların tahliye edildiği belirtiliyor ancak can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İçeride mahsur kalan olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

Binanın çökme tehlikesi bulunduğu öğrenildi. AA

Etiketler: yangın, londra, İngiltere
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