Liseye Geçiş Sınavı'na 996 bin öğrenci başvurdu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları değerlendirdi.

Yılmaz, 2 Haziran'da yapılacak LGS'ye 996 bin öğrenci başvuru yapıldığını söyleyerek liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav yerleşirmeleriyle ilgili de konuştu.

"Hiç kimse tercih etmediği okula gitmeyecek"

Yılmaz, her öğrenciye 5 farklı türlerde okul seçebilme imkanı tanınacağını belirterek, hiçbir öğrencinin tercih etmediği bir okula kaydedilmeyeceğini açıkladı:

"Haziran ayında tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlayacağız. Orada bütün evlatlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz bunları görecek. Taahhütümüz, beyanımız şudur; hiç kimse tercih etmediği okula gitmeyecek, hiç kimse haksızlığa uğramayacak."

"Bu sistem TEOG'dan farklı ve daha iyi"

Yılmaz, halihazırdaki sistemin TEOG'dan farklı ve daha iyi bir sistem olduğunu ifade etti:

"Bu sistem, TEOG'dan farklıdır. Bu sistem, çok daha iyidir. Her geçen süreç, bu sistemin daha doğru olduğunu gösterecektir. Bu sistemin daha doğru olduğu ne zaman anlaşılacaktır? Yüzde 90'lık bölümde kalan yani sınavsız öğrenci alan okullardan mezun olanların da diğer o sınavla öğrenci alan okullardaki öğrenciyle aynı başarıyı yakaladığını gösterdiğimizde. Bu mümkün.

Hiç şüpheniz olmasın, bu aziz milletin evlatlarının gideceği 64 bin okuldaki öğrenciler, diğer sınavla girilen 1366 okula giden öğrenciler kadar başarılı olacaktır."

Öğretmenlere not verilmesi

Öğretmenlere, veliler ve öğrenciler tarafından not verilmesiyle ilgili de konuşan Yılmaz, "Eğitim ailemizin hiçbirisinin mutabık kalmayacağı veya onları rahatsız edecek hiçbir hususu uygulamaya koymayacağız." dedi.

Kaynak: AA