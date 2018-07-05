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Liseli Helin'in katilinin cezası belli oldu

Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken’i pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin, ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırıldı.

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Liseli Helinin katilinin cezası belli oldu

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