Liderlerin memleketlerinde sonuçlar ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu’lu. Erdoğan memleketinde Cumhurbaşkanlığı için kullanılan oyların yüzde 77’sini aldı.

Erdoğan Rize’den birinci çıktı

Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti oyların yüzde 78’ini alarak, Rize’den 3 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu’daki oy oranı ise yüzde 90,9 oldu.

İnce memleketinde kaybetti

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Yalova’lı. Yalova’da kullanılan oyların yüzde 38,8 ‘ini alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerisinde kaldı.

Parlamento seçimlerinde ise İnce’nin partisi oyların yüzde 28,9’unu alarak bölgeden bir milletvekili çıkarabildi.

MHP'li seçmen "Erdoğan" dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye’li. MHP'li seçmenler Cumhur ittifakının adayı "Erdoğan" dedi. Erdoğan buradan yüzde 63,4 oy oranı ile birinci çıktı.

MHP yüzde 32,7 oy oranı ile 1 milletvekili çıkardı.

Akşener bir milletvekili çıkarabildi

İyi Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in memleketi Kocaeli’de sandık başına giden seçmenlerden yüzde 7,2’si Akşener dedi.

Milletvekili seçiminde ise bu oy oranı yüzde 10,2 oldu. Kocaeli’den bir milletvekili çıkarabildi.

Saadet Partisi umduğunu bulamadı

Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Sivas’lı. Karamollaoğlu, Sivas’ta kullanılan oyların yüzde 1,4 ‘ünü aldı.

Milletvekili seçimlerinde ise oy oranı yüzde 1,8’de kaldı. Saadet Partisi, Sivas’tan milletvekili çıkaramadı.

HDP, Elazığ’dan milletvekili çıkaramadı

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş ise Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 6,3’ünü aldı.

Milletvekili seçimlerinde partisi HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,6’daydı. HDP, Elazığ’dan milletvekili çıkaramadı.

Kaynak: TRT Haber